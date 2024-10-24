الجيش نعى الرائد محمد فرحات والعريفين محمد نزال وموسى مهنا الذين استشهدوا باستهداف إسرائيلي في خراج بلدة ياطر

نعت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، الرائد الشهيد محمد سامي فرحات والعريف الشهيد محمد حسين نزال والعريف الشهيد موسى يوسف مهنا، الذين استشهدوا بتاريخ 24 /10 /2024 نتيجة استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل.
ونشرت المديرية، نبذة عن حياة كل منهم، لافتةً الى أن "الرائد الشهيد محمد سامي فرحات من مواليد 14 /9 /1988 دير قانون رأس العين – صور، تطوّع في الجيش بتاريخ 6 /11 /2006، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /2009، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة رائد اعتبارًا من 1 /1 /2022. حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، وتابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج".
وذكرت المديرية، أن "العريف الشهيد محمد حسين نزال من مواليد 20 /9 /1994 صريفا – صور، تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018، حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات".
أما العريف الشهيد موسى يوسف مهنا من مواليد 17 /11 /1997 صيدا – الجنوب، تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 1 /1 /2021، حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات".
وذكرت المديرية، أن "تشييع الشهداء يحدد لاحقاً".
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