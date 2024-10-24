أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً بلدة سرعين وبلدة الخضر ــ قضاء بعلبك وثلاث جرحى نقلوا الى المستشفى من الخضر". وأشار مراسل النشرة إلى "نداء من بلدة الخضر حيث استهدفت بغارة ثانية وهناك سكان في المكان المستهدف قرب حسينية ال حمزة وبحاجة إلى رفع الانقاض ونقل الإصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارة إسرائيلية على سرعين و3 جرحى في غارة على بلدة الخضر ونداء من الأهالي لنقل الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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