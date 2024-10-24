أبي رميا: الغارة على علمات في جبيل حصلت في منطقة حرجية وعناصر الدفاع المدني توجهت للمكان

ذكر النائب سيمون أبي رميا، أن "الغارة على علمات في جبيل حصلت في منطقة حرجية وعناصر الدفاع المدني توجهت إلى المكان".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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