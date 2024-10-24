أمير قطر بحث مع بلينكن الأوضاع في لبنان وغزة وجهود وقف إطلاق النار

أعلن الديوان الأميري القطري، أن "أمير قطر بحث مع وزير الخارجية الأميركي الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها غزة ولبنان".

وبحث الجانبان "جهود الوساطة الدبلوماسية المشتركة لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الأميركي إلى الدوحة ضمن جولته الإقليمية.

وبعد لقائه المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب يوم الثلاثاء في إطار جولته الإقليمية، توجه بلينكن إلى السعودية أمس الأربعاء حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجرى خلال ذلك استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.