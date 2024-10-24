حماس: نقوم بتحركات واتصالات دبلوماسية لاجهاض مخططات الاحتلال ووقف المجازر في غزة

أعلنت حركة حماس، في بيان، أن قيادة الحركة شرعت بحملة من "التحركات والاتصالات السياسية والدبلوماسية المكثفة لإجهاض مخططات الاحتلال ووقف الجريمة المركبة التي يقوم بها الاحتلال في إطار حرب الإبادة والمجازر المفتوحة على مستوى القطاع وتحديداً في شمال قطاع غزة".

وحذرت قيادة الحركة "خلال الاتصالات السياسية التي قامت بها ولا تزال من تطبيق خطة الجنرالات وما يترتب عليها من تهجير وتدمير"، مشيرة إلى "حجم المجازر الهائلة يومياً والتي وصلت إلى أبشع ما يمكن أن يتخيله البشر من الإرهاب والقتل وإعدام الأطفال والنساء بدم بارد والتهجير المنظم لنحو مائة وخمسين ألف إنسان مع التجويع والحرمان لأهلنا من كل شيء سواء الغذاء والدواء ومصادر المياه وتدمير البنى التحتية بالكامل وخاصة المستشفيات".

وأضافت حماس "يزور في هذه الأثناء وفود من قيادة الحركة كلاً من تركيا وقطر وروسيا، كما شملت الاتصالات مصر والأمم المتحدة وإيران. ومن المقرر استكمال الاتصالات مع عدد آخر من الدول على مستوى القادة والمسؤولين في المنطقة، فيما دعت حماس وسائل الإعلام إلى فضح جرائم الاحتلال في هذه المنطقة والتي ترتكب بشكل يومي بكثافة".