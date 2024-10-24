بوتين خلال تجمع بريكس: ندين سلوك إسرائيل الإرهابي في غزة.. وندعم إقامة دولة فلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قادة بريكس يولون اهتماما خاصًا لتطور الأحداث في الشرق الأوسط؛ فضلا عن الاهتمام بالأمور الخاصة بالدول الأعضاء.

وأضاف خلال افتتاح جلسة اليوم الثاني من قمة بريكس، في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، أن الأعضاء يهتمون بالتعاون سويًا ومواجهة هيمنة الغرب، فضلا عن قضايا المناخ التي باتت تشغل العالم أجمع.

وتابع بوتين: "نهتم اهتماما خاصًا باستقرار الوضع الإقليمي والدولي، على سبيل المثال القضايا والصراعات ومنها الصراع الروسي الأوكراني، ونسعى إلى التوصل لحل شامل يكفل للشعب الروسي حقه".

وأكد الرئيس الروسي، ضرورة إنهاء الصراعات غير المحسومة في الشرق الأوسط، والتي استمرت طيلة السنوات الماضية، مستكملا: "راح نتيجة هذه الصراعات الكثير من الضحايا، وغزة أكبر مثال لذلك".

وشدد على رفض دول بريكس لـ أي أعمال إرهابية إسرائيلية داخل قطاع غزة، محذرًا من الصراع الإيراني-الإسرائيلي وأثره على المنطقة؛ بعدما أدى لتصاعد أعداد اللاجئين.

وضم بوتين صوته للأصوات المطالبة بإقامة دولة فلسطينية؛ من أجل تحقيق الاستقرار بالمنطقة والتعايش مع دولة إسرائيل؛ في محاولة لإرساء السلام والاستقرار تنفيذا لقرارا مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقد بدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة بريكس 2024 في قازان الروسية، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف المشاركين بالقمة التي تعقد اليوم بشكل موسع.

من جانبه، أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن 13 دولة تقدمت بطلب الحصول على وضع "دولة شريكة" لمجموعة بريكس.