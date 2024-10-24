نقابة أطباء لبنان رحبت بجهود وزير الصحة في دفع مستحقات المستشفيات عن انفجارات Pagers

رحّبت نقابة أطباء لبنان في بيروت، بـ"الجهود الّتي بذلها وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، لإيجاد آليّة لدفع مستحقّات المستشفيات والأطبّاء عن انفجارات الـ"Pagers"، النّاجمة عن العدوان الاسرائيلي، بحيث تمّ تسديد جزء منها ويصار الى تسديد الجزء المتبقي خلال الايام المقبلة.

واشارت في بيان الى ان" ما تم تسديده حتى اليوم يشكل جزءا من الاستحقاقات التي تصاعدت بشكل كبير بعد الحرب".

ولفتت النقابة الى ان "إصابات الحرب تفرض على الأطباء التفرغ لمعالجتها لاسيما انها تزداد يوميًا ما يفرض على بعض الأطباء والجراحين وأطباء الانعاش والتخدير البقاء في المستشفيات وغرف العمليات أياما متتالية وهم يستحقون لفتة من المراجع المعنية لكي يتمكنوا من الاستمرار في عملهم في ظل هذا العدوان المستمر".

وأملت ان" تستتبع هذه الخطوة خطوات مماثلة لتعزيز صمودهم في عملهم الانساني".