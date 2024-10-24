شدّد العميد الرّكن يوسف حداد، ممثّلًا الجيش اللبناني في مؤتمر باريس لدعم لبنان، على وجوب "وضع حدّ للنّزاعات والأعمال العدائيّة"، مشيرًا إلى "أنّنا نعمل على تطبيق القرار 1701 مع قوّات اليونيفيل".
ولفت إلى أنّ "الحكومة ورئيسها طالبا بتجنيد 1500 جندي في مرحلة أولى، لتعزيز جهاز القوّات المسلّحة في جنوب لبنان، للمساهمة في تنفيذ القرار 1701"، مؤكّدًا أنّ "لدينا تحدّيًا مزدوجًا، فعيننا على الجنوب وكذلك على داخل البلد واللّحمة الاجتماعيّة، وهذا الهدف الأساسي ولذلك نحتاج إلى الدّعم".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل الجيش بمؤتمر باريس: عيننا على الجنوب واللحمة الاجتماعية بالداخل ولذلك نحتاج للدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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