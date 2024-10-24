"حزب الله": دمرنا دبابة ميركافا في عيتا الشعب ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وأثناء اشتباك مجاهدي المقاومة الإسلامية فجر يوم الخميس 24-10-‌‏2024 مع قوات العدو الإسرائيلية في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

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