"حزب الله": قصف مستعمرة كريات شمونة وتجمع لقوات العدو في مسكفعام بصليتَين صاروخيتَين

لفت "​حزب الله​" في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:30 من فجر اليوم الخميس، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخيّة".

وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 05:30 من فجر اليوم الخميس، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في مسكفعام، بصلية صاروخيّة".