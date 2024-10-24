وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها".

وكانت قد أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن "ارتفاع عدد المصابين في القصف الصاروخي الأخير بالجليل الغربي إلى 4".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد نحو 50 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل.

في هذا السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، قوله إن "للمرة الأولى منذ بدء الحرب يطلق حزب الله 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين".

وفي وقت سابق، أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح خطيرة نتيجة استهداف للجليل الغربي.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.