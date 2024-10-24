أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، إلى "أنّني تقدّمت اليوم عبر وكيلي القانوني المحامي سيزار عبدالله الخوري، بإخبار إلى جانب النّيابة العامّة التّمييزيّة، حول حريق الأحراش في الربوة- المتن، ما بين منطقة نابيه وقرنة شهوان العقارية، وذلك لإجراء التّحقيقات اللّازمة لتبيان مفتعلي الحريق وملاحقتهم أمام القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر رازي الحاج تقدّم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية حول حريق الأحراش في الربوة- المتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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