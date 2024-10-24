النشرة: غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان وسقوط إصابات

أفاد مراسل النشرة عن غارات إسرائيلية جديدة على بلدات في الجنوب أدت إلى سقوط إصابات.
واستهدفت غارات إسرائيلية بلدات المنصوري، الشهابية، دير قانون راس العين، الخيام، كفردونين، وحولا، والخيام.
هذا، واستهدفت غارة من مسيّرة دراجة نارية في اثارات مدينة صور.
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