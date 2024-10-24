إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 120 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق نحو 120 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.