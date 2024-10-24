التايمز عن مصدر استخباري مطلع: إسرائيل أجّلت ردها على إيران بعد تسريب الوثائق الأميركية

نقلت صحيفة "التايمز" الأميركية عن مصدر استخباري مطلع، قوله إن "إسرائيل أجلت ردها على إيران بعد تسريب الوثائق الأميركية".

وأوضح المصدر أن "تأخير إسرائيل ردها على إيران سببه الحاجة إلى تغيير بعض الاستراتيجيات".

ويسعى المحققون الأميركيون لكشف كيفية تسريب وثيقتين من "الوثائق الاستخباراتية السرية للغاية" عبر الإنترنت، والتي ظهرت يوم الجمعة على تطبيق تيليغرام. تحتوي الوثائق على تقييم أميركي مزعوم للخطط الإسرائيلية لمهاجمة إيران، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات استخباراتية أخرى.

وكان قد أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "قلقه البالغ" بشأن هذا التسريب، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، يوم الاثنين. وأضاف كيربي أن المسؤولين لم يحددوا بعد ما إذا كانت الوثائق قد سُربت نتيجة اختراق أو تسريب داخلي.