الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أكدت لميقاتي الاستعداد لدعم جهود لبنان لوقف إطلاق النار

زار رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ مقرّ المنظّمة الدّوليّة للفرنكوفونيّة في باريس، حيث اجتمع مع الأمينة العامّة للفرنكوفونيّة لويز موشيكيوابو، في حضور مندوب لبنان لدى اليونيسكو السّفير مصطفى أديب. وتمّ خلال اللّقاء، البحث في الوضع الأمني ​​والحاجة الملحّة للحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وجدّدت الأمينة العامة للفرنكوفونيّة، تأكيد "تضامن الأسرة النّاطقة بالفرنسيّة مع لبنان وشعبه"، مبديةً "استعداد المنظّمة الدّوليّة للفرنكفونيّة لدعم جهود لبنان، من أجل تأمين حسن سير مؤسّساته السّياسيّة، ووقف إطلاق النّار والتّطبيق الكامل للقرار 1701".