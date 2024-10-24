أعلنت خارجية ألمانيا، عن تقديم 96 مليون يورو لدعم لبنان في مؤتمر باريس، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان.
وكانت قد قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "نوضح أننا لا ننظر فقط للمعاناة في لبنان هذه الأيام، بل نتخذ إجراءات؛ نحن ندعم الناس على الأرض الذين يريدون في الغالب شيئاً واحداً فقط: العيش في أمان وسلام في المستقبل، تماماً مثل الكثير من الناس في إسرائيل".
جاء الإعلان قبيل اجتماع لنحو 70 وفداً في باريس لحضور مؤتمر دعم لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ألمانيا أعلنت عن تقديم 96 مليون يورو لدعم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.