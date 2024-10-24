خارجية ألمانيا أعلنت عن تقديم 96 مليون يورو لدعم لبنان

أعلنت خارجية ألمانيا، عن تقديم 96 مليون يورو لدعم لبنان في مؤتمر باريس، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان.

وكانت قد قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "نوضح أننا لا ننظر فقط للمعاناة في لبنان هذه الأيام، بل نتخذ إجراءات؛ نحن ندعم الناس على الأرض الذين يريدون في الغالب شيئاً واحداً فقط: العيش في أمان وسلام في المستقبل، تماماً مثل الكثير من الناس في إسرائيل".

جاء الإعلان قبيل اجتماع لنحو 70 وفداً في باريس لحضور مؤتمر دعم لبنان.