بزشكيان: على دول مجموعة بريكس بناء عالم خال من العقوبات والحروب والإبادة الجماعية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن "على دول مجموعة بريكس بناء عالم خال من العقوبات والحروب والإبادة الجماعية".

كلام بزشكيان جاء خلال الجلسة الموسّعة لقمة بريكس بلس في قازان الروسية.

وقال الرئيس الإيراني: "للأسف نرى استمرار جرائم الكيان الصهيوني بقتل النساء والأطفال على مدار عام في غزة بدعم من الإدارة الأميركية"، مضيفًا "الأمم المتحدة لا تملك الأدوات اللازمة لإطفاء نيران الحرب في الشرق الأوسط".

وذكر بزشكيان أن "استخدام العملات الوطنية وتعزيز بنك التنمية الجديد سيحسن العالم للجميع"، مشيرا إلى أنه "يجب على البريكس تطوير مبادئ تعاون عادلة للتجارة الشفافة ومتعددة الأطراف مع التوجه نحو الجنوب".