مستشفى الثدي بمعهد القومي للأورام يستقبل وفدًا من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

استقبلت الدكتورة داليا قدري، مدير عام مستشفيات المعهد القومي للأورام، والدكتور عماد شاش، مدير عام مستشفى أورام الثدي التابع للمعهد، وفدًا من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) بمقر المستشفى بالتجمع الأول.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال أبحاث السرطان ودعم صحة المرأة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور المستشفيات الجامعية في المشاركة بفعالية في المبادرات الرئاسية الصحية، خاصة تلك المتعلقة بصحة المرأة.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة في الكشف المبكر وعلاج الأورام قد حظيت بتقدير دولي وثقة من المؤسسات الدولية.

وأجرى وفد الوكالة، الذي ضم الدكتورة باثا باسو والدكتور فاليري ماكورماك والدكتورة إيزابيل موسكويرا، زيارة تفقدية للمستشفى للوقوف على أحدث التحديثات والتطويرات التي تمت.

واستمع الوفد إلى عرض تفصيلي من الدكتور عماد شاش حول مراحل تطوير مستشفى أورام الثدي وعدد المستفيدين من خدماتها، حيث أكد على الالتزام بالمعايير العالمية في تقديم الرعاية الصحية.

وأشاد أعضاء الوفد بما تحقق من تطور في المستشفى، خاصة التوسع في الأقسام والمرافق، ورفع جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتقديم الدعم النفسي للمرضى ومرافقيهم.

وأعربت الدكتورة إليزابيث ويدرباس، مديرة الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، عن أهمية عضوية مصر في الوكالة كخطوة نحو تعزيز الجهود العالمية في أبحاث السرطان والوقاية منه.

وأشارت إلى رغبتهم في توسيع قاعدة التعاون مع مصر في مجالات أخرى مثل تسجيل السرطان وعلم الأوبئة.

جدير بالذكر أن مصر قد انضمت إلى مجموعة الدول الأعضاء في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في مايو 2024، لتصبح الدولة الـ29 المشاركة، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز أبحاث السرطان والوقاية منه على مدار السنوات الماضية.