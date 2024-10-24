محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 21 قرية و115 عزبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الخميس، الأحوزة العمرانية لـ 21 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى، زفتى، طنطا، قطور، و115 عزبة تابعة لمراكز المحلة الكبرى، سمنود، بسيون، كفر الزيات، لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل بها.

وأكد محافظ الغربية أنه باعتماد هذه الأحوزة ستنتهى مشكلة الأهالي ببعض المناطق التي دامت لإعوام، الأمر الذي يسهل عليهم إنهاء كافة التراخيص الخاصة بها، مضيفاً أنه جار العمل على إنهاء إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة بكافة قرى وعزب مراكز المحافظة تباعاً.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

وأضاف محافظ الغربية أن الاعتماد جاء بعد جهود وتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو الأمر الذى سيسهم الى حد كبير فى القضاء على أزمة الإسكان وتحقيق أعلى استفادة من الحيز العمرانى المعتمد للمدينة، والذى يؤدى بدوره أيضا الى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة، ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 79% والعزب 40%، وجار إنهاء جميع الأحوزة العمرانية.