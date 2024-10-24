البرازيل: الأمم المتحدة التي أقامت دولة إسرائيل تقف الآن مكتوفة الأيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - قازان – (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحا أن مصر لعبت دورا هاما في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، كما بذلت دولة قطر جهودا في المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، فيما عملت البرازيل بنشاط مكثف في مجلس الأمن وتقدمت بمشروع قرار لمعالجة الأوضاع في غزة.

وقال فييرا - في كلمته خلال جلسة موسعة اليوم الخميس في إطار قمة "بريكس بلس" في قازان الروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "دولة جنوب إفريقيا أقامت دعوى في محكمة العدل الدولية للحد من الإبادة الجماعية في غزة، كما صوتت بلدان الجنوب العالمي لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل وقف القتال، في حين قامت عدة دول أخرى بأدوار مخيبة للآمال، وادعت الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكنها في نفس الوقت غضت الطرف عن الأعمال الوحشية التي قامت بها إسرائيل، وقللت من أهمية الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف "أن الأمم المتحدة التي أقامت دولة إسرائيل تقف الآن مكتوفة الأيدي"، مؤكدا أنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية الإسرائيلية غير المحسوبة ضد المدنيين، لافتا إلى أن إسرائيل قصفت غزة بقنابل أكثر من القنابل التي سقطت على درسدن وهامبورج في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، كما أن الأوضاع تفاقمت وامتد القتال إلى لبنان، ويجب تفادي اندلاع حرب واسعة النطاق.

وأشار إلى أن تجمع (بريكس) هو القوة الدافعة والقاطرة للنمو الاقتصادي في هذا القرن، كما أن الجنوب العالمي هو القوة الإيجابية، لافتا إلى أن جامعة الدول العربية سبق أن تقدمت بمبادرة السلام العربية التي تقتضي بحل متوازن للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وتابع وزير خارجية البرازيل قائلا: "نحن شكلنا مجموعة الأصدقاء من أجل البحث عن الحوار والوصول لحل مستدام طويل الأمد، من خلال الاحترام بوحدة وسلامة أراضي الجميع، والنظر بتمعن في المصالح المشروعة لكل الأطراف المعنية، والتركيز على حل كبرى قضايا العالم".

وأوضح أن البرازيل اختارت التكامل الاشتراكي الاجتماعي وتعديل الإدارة العالمية كأولوية لرئاستها القادمة لمجموعة (بريكس)، لافتا إلى أن أولوية البرازيل في مجموعة العشرين هي التكامل الاجتماعي ومكافحة التغير المناخي والعمل على تعديل مؤسسات الإدارة العالمية والمالية.