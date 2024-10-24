التايمز: إسرائيل أجّلت ردّها على إيران بعد تسريب الوثائق الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصدر استخباراتي مطلع، اليوم الخميس، إن إسرائيل أجّلت ردها على إيران بعد تسريب الوثائق الأمريكية.

وأوضح االمسؤول الستخباراتي، أن تأخير إسرائيل ردها على إيران سببه الحاجة إلى تغيير بعض الاستراتيجيات.

وفي سياق متصل، قالت القناة 13 العبرية، اليوم الخميس، إن التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الرد على الهجوم الإيراني قد اكتمل بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأعلنت هيئة البث العبرية، عن استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكانت هيئة البث العبرية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، مساء الأربعاء، قولهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي على وشك مهاجمة إيران رغم الضغوط الأمريكية في هذا الشأن.

من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يكون قادرا على الانتصار، مؤكدا "سنهزمه".

وأشار سلامي إلى أن أي قرارات غير منطقية من الاحتلال الإسرائيلي قد تؤدي إلى تسريع وتيرة سقوطه، موضحا أن "الولايات المتحدة أخطأت في ربط سمعتها بالكيان الصهيوني المجرم وأصبحت منبوذة".

وأكد سلامي أن العالم أصبح يعرف الولايات المتحدة بقنابلها التي تسقط على رؤوس أطفال غزة ولبنان، مضيفا "على الكيان الصهيوني ألا يعتمد على منظومة ثاد الأمريكية لأن قوتها محدودة".