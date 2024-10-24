بدء "المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته" في باريس

بدأ "المؤتمر الدّولي لدعم لبنان وسيادته" الّذي دعا إليه الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسيّة باريس، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على رأس وفد لبناني، ومشاركة ممثّلين عن نحو 70 دولة.
وكانت قد أعلنت الرّئاسة الفرنسيّة "الإليزيه" أمس، أنّ أولويّة المؤتمر الدّولي حول لبنان هي الاستجابة لنداء الأمم المتّحدة بجمع أكثر من 400 مليون دولار، لمساعدة النّازحين في ظلّ الحرب بين إسرائيل "حزب الله".
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