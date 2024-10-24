قوى الأمن نعت الرقيب علي جهاد فرحات: استشهد بغارة إسرائيلية على عربصاليم

نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، "شهيدها الرّقيب علي جهاد فرحات، الّذي استشهد بتاريخ 2024-10-22، بغارةٍ نفّذها العدو الإسرائيلي على بلدته عربصاليم- النّبطيّة".
وأشارت، في نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي، إلى الآتي:
- الاسم والشّهرة: علي جهاد فرحات.
- تاريخ الولادة ومكانها: 1994-8-1، عربصاليم- النّبطيّة.
- الوضع العائلي: متأهّل.
- دخل السّلك بتاريخ 2016-5-16، ورُقِّيَ إلى رتبة عريف بتاريخ 2020-12-31.
- رُقِّيَ إلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.
- خدم في: مفرزة طوارئ المطار- فصيلة التّفتيشات في المطار- فصيلة أولى في السريّة الأولى في فوج الإدارات العامّة- سريّة حرس المجلس النّيابي- مفرزة استقصاء مركزيّة- فصيلة ثالثة في السريّة الخامسة في فوج الإدارات العامّة.
- مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى- الميداليّة العسكريّة- ميدالية الأمن الدّاخلي وميداليّة الجدارة- وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.
- مُنح تنويهًا صادرًا عن قائد جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة".
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