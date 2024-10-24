قوى الأمن نعت الرقيب علي جهاد فرحات: استشهد بغارة إسرائيلية على عربصاليم

نعت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، "شهيدها الرّقيب علي جهاد فرحات، الّذي استشهد بتاريخ 2024-10-22، بغارةٍ نفّذها العدو الإسرائيلي على بلدته عربصاليم- النّبطيّة".

وأشارت، في نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي، إلى الآتي:

- الاسم والشّهرة: علي جهاد فرحات.

- تاريخ الولادة ومكانها: 1994-8-1، عربصاليم- النّبطيّة.

- الوضع العائلي: متأهّل.

- دخل السّلك بتاريخ 2016-5-16، ورُقِّيَ إلى رتبة عريف بتاريخ 2020-12-31.

- رُقِّيَ إلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.

- خدم في: مفرزة طوارئ المطار- فصيلة التّفتيشات في المطار- فصيلة أولى في السريّة الأولى في فوج الإدارات العامّة- سريّة حرس المجلس النّيابي- مفرزة استقصاء مركزيّة- فصيلة ثالثة في السريّة الخامسة في فوج الإدارات العامّة.

- مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى- الميداليّة العسكريّة- ميدالية الأمن الدّاخلي وميداليّة الجدارة- وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.

- مُنح تنويهًا صادرًا عن قائد جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة".