الجيش الإسرائيلي هدد باستهداف سيارات الإسعاف بزعم استخدامها من قبل "حزب الله"

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديداً إلى "سكان منطقة جنوب لبنان"، لافتاً الى أنه "عليكم الامتناع عن الانتقال جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة"، زاعماً أن "حزب الله قام باستخدام سيارات الإسعاف لنقل عناصر وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع حزب الله وعدم التعاون معهم".

كذلك هدد أدرعي، أن "الجيش الإسرائيلي سيأخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".