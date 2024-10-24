أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، "أنّنا ملتزمون بأهداف هذا المؤتمر ودعم الشعب اللبناني، ونحن قلقون على سلامة المدنيّين على طرفَي الخط الأزرق"، مشيرًا إلى "أنّنا يجب أن نقرّ بأنّ النّزاع قد أخذ بعدًا جديدًا في الأيّام الأخيرة، وكلّ يوم يزيد من معاناة الشّعب اللّبناني. أكثر من نصف القتلى اللّبنانيّين سُجّلوا منذ التّصعيد المأساوي في أيلول الماضي، وأغلبيّتهم من النّساء والأطفال".
ولفت إلى أنّ "أكثر من 1,2 مليون شخص نزحوا أو تضرّروا، وأنّ إسرائيل تواصل قصفها العنيف لمناطق مأهولة في لبنان"، مشدّدًا على أنّه "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النّار، تواكبه تدابير لتطبيق القرار 1701". وجزم أنّه "يجب حماية كلّ المدنيّين، ولا يجب استهداف البنى التّحتيّة المدنيّة".
وحثّ غوتيريس، أصدقاء لبنان على "دعم الجهود الإنسانيّة الجارية، لا سيّما عن طريق دعم النّداء الّذي وجّهناه من أجل لبنان"، مؤكّدًا أنّ "الهجمات ضدّ قوّات "اليونيفيل" مرفضة تمامًا، ومنافية للقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني، ويمكن أن تشكّل جريمة حرب". وأشاد بـ"العاملين الإنسانيّين الّذين يسعون لمساعدة السكان"، مشدّدًا على أنّه "يجب احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، وأدعو قادة لبنان لضمان فعالية المؤسسات وعلى رأسها الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس: لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان تواكبه تدابير لتطبيق القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.