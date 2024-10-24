"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفين حيويين في غور الاردن وفي شمال فلسطين بواسطة الطيران المسير

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أن "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق صباح اليوم الخميس 24-10-2024، هدفاً حيوياً في غور الاردن المحتل، بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

كذلك أعلنت، في بيان ثان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق صباح اليوم الخميس 24-10-2024، هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".