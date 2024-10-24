ماكرون ‏أعلن عن تقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة 100 مليون يورو: يجب وقف إطلاق النار

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "أننا نعمل على حماية سيادة لبنان ومساعدته على مواجهة ما يمر به"، معلنًا أن ‏"فرنسا ستقدم مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو".

كلام ماكرون جاء انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الرئيس الفرنسي: "نعقد هذا المؤتمر دعما للبنان ولتقديم المساعدة لشعبه"، مشيرًا إلى أنه "يجب ألا تنتقل الحرب إلى لبنان".

ولفت إلى أن "هناك حاجة لوقف إطلاق النار ومن مصلحة لبنان أن يكون محايدا".

وشدد ماكرون على أنه "يجب وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخط الأزرق وتوفير الظروف لعودة النازحين"، موضحا أنه "لا يوجد أي مبرر لاستهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان".

وأعلن "أننا سنساهم في إعادة انتشار الجيش اللبناني وتسليحه وندعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية"، ورأى أن "الجيش اللبناني له دور حاسم في هذه الظروف بضمان الأمن لكل اللبنانيين".