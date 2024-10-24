أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ "أعمال العنف التي بدأت في غزة قبل عام طالت لبنان وجميع دول المنطقة تتأثر بها".
كلام بوين جاء خلال الجلسة الموسعة لقمة "بريكس بلس".
ورأى بوتين في معرض حديثه عن الأزمة في الشرق الأوسط، أن "دوامة العنف لن تنتهي إلا بحل الدولتين".
إلى ذلك، شدد بوتين على التمسك بتحقيق "عالم متعدد الأقطاب"، مضيفًا "يجب إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة حتى نواجه التحديات العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين خلال اجتماع "بريكس بلس": أعمال العنف في غزة توسعت إلى لبنان وتتأثر بها دول المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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