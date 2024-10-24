"أ.ف.ب": بلينكن وصل إلى الدوحة ضمن جولة إقليمية تهدف لوقف الحرب في غزة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصل إلى الدوحة ضمن جولة إقليمية تهدف لوقف الحرب في غزة".
وبعد لقائه المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب يوم الثلاثاء في إطار حولته الإقليمية، توجه بلينكن إلى السعودية أمس الأربعاء حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجرى خلال ذلك استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.
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