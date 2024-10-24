بوريل: مؤتمر باريس مناسبة مهمة لحشد الدعم السياسي والاقتصادي لشعب لبنان وسيادته

أشار الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل​، إلى أنّ "المواجهة العسكريّة بين "حزب الله" وإسرائيل تؤدّي إلى عدد غير مقبول من الضّحايا المدنيّين، ومستوى لا يُحتمل من الدّمار في جميع أنحاء البلاد، ممّا يجعل وضع لبنان -البلد المتأثّر أصلًا بالعديد من الأزمات- أكثر هشاشة".

وأكّد، في بيان وزّعته بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أنّ "المؤتمر الدّولي لدعم لبنان الّذي دعت إليه فرنسا في باريس اليوم، مناسبة مهمّة لحشد الدّعم السّياسي والاقتصادي العاجل للشّعب اللبناني وسيادة البلاد"، لافتًا إلى أنّ "بصفتي الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسّياسة الخارجيّة ونائب رئيس المفوضيّة الأوروبيّة، سأحمل رسالةً تحدّد الخطوات الرّئيسيّة الرّامية إلى تحقيق هذا الهدف، ومساهمة الاتحاد الأوروبي فيه".