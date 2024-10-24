الرئيس الصيني: علينا أن نضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة ومنع انتشار القتال في لبنان

شدد الرئيس الصيني شي جينبينع، على أنه "علينا أن نضغط من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة واستئناف حل الدولتين ومنع انتشار القتال في لبنان".
كلام شي جاء خلال الجلسة المزسعة لقمة "بريكس بلس" في مدينة قازان الروسية.
إلى ذلك، لفت شي إلى أن "الصين ستهتم دائمًا بدول الجنوب العالمي وستدعم انضمام هذه الدول إلى أنشطة البريكس".
وأضاف "ينبغي لدول البريكس أن تكون قوة استقرار للحفاظ على السلام وإدارة الأمن العالمي وحل القضايا الحيوية"، وقال:الصين تدعو أعضاء البريكس إلى لعب دور توجيهي في إصلاح النظام العالمي للحوكمة الاقتصادية".
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