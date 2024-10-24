شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: المشاركة فى قمة بريكس خطوة مهمة تعكس مكانة مصر الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسام علي، نائب رئيس كتلة الحوار، أن مشاركة مصر لأول مرة في قمة "بريكس" تعتبر خطوة مهمة تُظهر مكانتها الاقتصادية والدولية، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى هذا التكتل العالمي، الذي يضم اقتصادات عملاقة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، سيسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال تسهيل التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار.

وقال "على" في تصريح لـ ”الخليج 365”، إن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف أعباء توفير العملة الصعبة التي تواجهها مصر، فضلا عن أن التواجد بين هذه الدول يدعم التصدير وبالتالي تنتعش الصناعة ويرتفع الإنتاج الزراعي لتلبية احتياجاتها الأسواق الكبيرة، مؤكدا علي مكانة مصر كجسر اقتصادي بين الأسواق الناشئة والعالمية، ما يتيح لها فرصًا أكبر للتعاون مع دول المجموعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار نائب رئيس كتلة الحوار، إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءه بقيادات الدول الأعضاء ستدعم تقارب هذه الدول سياسيا فيما يتعلق بالقضايا الراهنة في المنطقة والعالم، وهو أمر هام لتكون لهذه المجموعة الاقتصادية دور سياسي متحد في مواجهة التحديات العالمية الكبرى.