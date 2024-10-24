وول ستريت جورنال عن ضابط إسرائيلي: القتال في جنوب لبنان معقّد للغاية وهدفنا شلّ حزب الله

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن ضابط إسرائيلي كبير، قوله إن "القتال في جنوب لبنان معقد للغاية وهدفنا شل حزب الله وتغيير ميزان القوى".

في السياق، نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين، إشارتهم إلى أن "حزب الله لا يزال قادرا على استيراد الأسلحة واستبدال القادة الذين يتم قتلهم".

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان جويًا وبريًا، أعلنت غرفة عمليات حزب الله يوم أمس أنه "لم يتمكّن جيش العدو من إحكام سيطرته بشكل كامل أو احتلال أي قرية بشكل كامل من قرى الحافّة الأمامية في جنوب لبنان".

وقالت: "بلغت حصيلة خسائر العدو وفق ما رصده مُجاهدو المُقاومة الإسلاميّة ما يزيد عن 70 قتيلًا وأكثر من 600 جريحًا من ضباط وجنود جيش العدو الإسرائيلي. تدمير 28 دبابة ميركافا، و 4 جرّافات عسكريّة وآليّة مُدرّعة وناقلة جند. إسقاط 3 مسيّرات من طراز "هرمز 450" وواحدة من طراز "هرمز 900"، وهذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة في شمال وعمق فلسطين المُحتلّة".