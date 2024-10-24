"يديعوت أحرونوت": اعتقال شخصين في سيرلانكا بتهمة التخطيط لمهاجمة إسرائيليين

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "اعتقال شخصين في سيرلانكا بتهمة التخطيط لمهاجمة إسرائيليين".

وكان قد دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أمس الأربعاء الإسرائيليين إلى مغادرة بعض المناطق السياحية في جنوب سريلانكا على الفور بسبب "تهديد بهجوم إرهابي" محتمل.

وأوضح المجلس، أن "التحذير يتعلق بمنطقة أروجام باي والشواطئ في جنوب وغرب سريلانكا، وذلك نتيجة "لمعلومات حول تهديد إرهابي يركز على المناطق السياحية والشواطئ".

وكانت الحكومة الإسرائيلية دعت مواطنيها من قبل إلى إعادة النظر في السفر إلى الخارج وتجنب إبراز الرموز الإسرائيلية واليهودية أثناء سفرهم، ولفتت إلى أن "الجاليات اليهودية والمؤسسات الدينية والمجتمعية، والمعابد اليهودية والشركات الإسرائيلية، إلى جانب البعثات والمطارات التي تقلع وتهبط منها الرحلات الجوية من إسرائيل، تشكل هدفا رئيسيا للعناصر المعادية للسامية"، حسب تعبيرها.