عبود خلال تسليم وتسلّم في اقليم "كاريتاس"- رأس بيروت: الخوف هو من انفسنا اذا لم نكن في قلب كنيستنا

تسلم أعضاء مكتب اقليم "كاريتاس" - رأس بيروت مهامهم الجديدة من اسلافهم بعد ستة أعوام على توليهم المسؤولية، في مبنى المركزية - سن الفيل ، في حضور رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود.

وشكر عبود لهيئة المكتب السابقة "الجهد التي قدمته لخدمة الفقراء، وبخاصة ان الاقليم هو حال خاصة في اواسط بيروت ، وانه استمرّ على الرغم من كل الظروف والصعوبات والتحديات التي واجهها".

ولفت الى أن "كاريتاس هي هذه الكنيسة الاجتماعية الالهية والانسانية، إلهية لأن المؤسس هو يسوع المسيح، وانسانية لان من يخدمها هم بشر وليس ملائكة، لذلك لا نستطيع ان نكون ملائكة ولا حجر، لدينا ضعفنا ولكن ما يسندنا قوة الله، فعلى الرغم من كل الاضطهاد والفساد والضعف الذي نحمله في انسانيتنا، نتذكر كلام يسوع لتلميذه بطرس :" ابواب الجحيم لن تقوى عليها"، فالخوف هو من انفسنا اذا لم نكن في قلب كنيستنا. نحن لا نقاس بكمية العمل الذي نقوم به، بل بروح الحب".

وفي الختام تلا عبود مرسوم التعيين لهيئة المكتب، وتمّ التسليم والتسلم بين الهيئتين الجديدة والقديمة.

اما اعضاء المكتب الجديد فهم: كارمن مروان بو سليمان رئيسة، فاديا عبدلله البراكس نائبة للرئيسة، جانيت جرجس كفروني - بدر امينة للسر ، انطوانيت كامل نقولا صندوق امينة للصندوق ، الخوري جورج فؤاد عكّي مرشدا روحيا، والأعضاء: مرسال الدبس ، نوال اسعد، ديب الخوري ، غادة طنجر، جمال القاصوف سليلاتي ، منال رزق الله ونوال ايليا، كاثرين يعقوب عيسى الديك مساعدة اجتماعية.