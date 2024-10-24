الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس وحتّى السّاعة من صباح اليوم الخميس، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* محافظة بيروت:

- تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة العامّة للدّفاع المدني، لليوم الرّابع على التّوالي، عمليّات البحث عن المفقودين، في موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت أحد الأحياء السّكنيّة في الجناح قرب مستشفى بيروت الحكومي.

- الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت شقّة في الجناح قرب السّفارة الإيرانيّة.

* ضاحية بيروت الجنوبية:

- على اثر غارة إسرائيليّة استهدفت حي الأميركان في ضاحية بيروت الجنوبيّة، توجّهت فرق الإطفاء للعمل على إخماد النّيران الّتي اندلعت في الموقع المستهدَف.

توازيًا يعمل عناصر الدّفاع المدني على إعادة فتح الطّريق الّذي قُطع بسبب الرّكام، لتمكين آليّات الإطفاء من العبور.

* محافظة بعلبك:

إطفاء:

في بلدة النبي شيت:

- منازل (عدد 1).

في بلدة نحلة:

- محلات (عدد 1).

- منازل (عدد 1).

في بلدة ميسلون:

- منازل (عدد 1).

في بلدة حوش سنيد:

- كاراجات عرض آليّات زراعيّة (عدد 4).

- مولّد كهرباء (عدد 1).

- منازل (عدد 2).

- آليّات ثقيلة (عدد 1).

في بلدة بريتال:

- منازل(عدد 1).

في بلدة حلبتا:

- منازل(عدد 1).

في بلدة تمنين:

- مبنى من طابقين 4 شقق.

بحث وإنقاذ:

- على أثر غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا في بلدة نحلة، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة، على سحب 4 جرحى من تحت الأنقاض.

- سحب جريح في بلدة تمنين جرّاء تعرّضه للإصابة جرّاء الغارة الإسرائيليّة.

* محافظة البقاع:

في بلدة رياق:

- خيم عمّال (عدد 30)

- سيّارات (عدد 1)

* محافظة النبطية:

إطفاء:

- إخماد حريق أعشاب وأشجار جرّاء غارة إسرائيليّة قرب محطّة الكهرباء في المصيلح.

بحث وإنقاذ:

- على أثر غارة إسرائيليّة استهدفت بلدتَي جباع وكفرفيلا، عملت فرق البحث والإنقاذ على رفع الأنقاض بحثًا عن مفقودين في الموقع المستهدف. توازيًا، عمل عناصر الدّفاع المدني على إخماد حريق المبنى المستهدف.

- على إثر غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا في بلدة كسار زعتر- النبطية، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة على نقل جريحين إلى مستشفى راغب حرب. توازيًا، عمل عناصر الدّفاع المدني على إخماد حريق منزل وسيّارة في الموقع المستهدف.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".