عبدالله: استهداف القطاعات الصحية واليونيفيل والجيش برسم المجتمع الدولي والمنظمات المعنية

شدّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، على أنّ "استهداف القطاعات الصّحيّة والمستشفيات وسيّارات الإسعاف والمراكز الصّحيّة يوميًّا، استهداف قوّات اليونيفيل ودورها وسعيها لتوثيق الانتهاكات والتّجاوزات والمجازر، استهداف الجيش اللبناني وقتل ضبّاطه وعناصره البارحة واليوم وهو يقوم بمهامه، كلّ هذا برسم المجتمع الدولي والمنظّمات الدّوليّة المعنيّة!".

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