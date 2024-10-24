أعلنت مؤسسة مياه البقاع، أنه "نتيجة أعمال الصيانة الطارئة على خط الضخ الرئيسي الذي يؤدي الى وصول المياه من نبع قاع الريم إلى محطة زحلة، تم إنقطاع المياه لمدّة ٤٨ ساعة إبتداءً من صباح يوم الخميس ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٤، وذلك على المناطق التي تتغذى من هذا الخط والتي تشمل: الراسية، حارة التحتا، حي مار الياس، البربارة، حي الميدان، حوش الزراعنة، البولفار، وادي العرايش وجزء من المدينة الصناعية، على أن تعود عملية توزيع المياه الى طبيعتها وفق الجداول المعتمدة سابقاً فور إنتهاء التصليحات".

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة مياه البقاع أعلنت إنقطاع المياه 48 ساعة عن بعض أحياء مدينة زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.