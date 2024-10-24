سلام بحث مع نائب وزير التجارة الأميركي بآثار العدوان وخطوات إعادة إعمار المرافق العامة

اختتم وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، أوّل يوم عمل من زيارته للعاصمة الأميركيّة واشنطن، باجتماع في وزارة التّجارة، لمناقشة العلاقات التّجاريّة بين ​لبنان​ والولايات المتّحدة والتّحدّيات القائمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لسلام، أنّه "عقد لقاءً مطوّلًا مع نائب وزير التّجارة الأميركي المسؤول عن ملف الشّرق الأوسط توماس برونز، تطرّق الجانبان خلاله إلى الآثار السّلبيّة للعدوان القائم على لبنان، وتباحثا في الخطوات الّتي يمكن اتخاذها خلال هذه الفترة العصيبة وما بعدها في القطاعات الهامّة في لبنان، من بنى تحتيّة وخدماتيّة وإعادة إعمار وتطوير للمرافق العامّة، ولا سيّما أمكان تشغيل مطار القليعات مستقبلًا أمام الرّحلات التّجاريّة والسّياحيّة".

ولفت إلى أنّ "الجانبَين اتفقا على إطلاق منصّة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان ووزارة التّجارة في أميركا، لربط الشّركات المستعدّة للعمل في لبنان خلال الفترة الصّعبة وما بعدها في القطاعات الهامّة لإعادة الإعمار والتّطوير في لبنان، ما يساهم بشكل تقني، فنّي، عملي وسريع بفتح السّوق اللّبناني أمام حداثة أفكار ومشاريع الشّركات الأميركيّة، تحديدًا في مجالات التّكنولوجيا الحديثة، الطّاقة المتجدّدة، النفط والغاز، المياه، النقل وغيرها".