الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح خطيرة في استهداف لمنطقة الجليل الغربي

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن "إصابة شخصين بجروح خطيرة في الاستهداف الأخير لمنطقة الجليل الغربي"، في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن صاروخا سقط في منطقة نهاريا بالجليل الغربي.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى "دوي انفجارات في سماء مدينة نهاريا بالجليل".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.