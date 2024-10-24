النشرة: سلسلة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على بلدات جنوبية

أفاد مراسل النشرة في الجنوب عن سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على العديد من البلدات في جنوب لبنان.
في التفاصيل، تعرضت بلدات عيتا الشعب، راميا، كفركلا، العديسة، وأطراف بلدتي رميش وحانين قضاء لقصف مدفعي إسرائيلي.
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الطيبة ومجرى نهر الليطاني في أطراف يحمر ودير سريان.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت ميس الجبل وسلعا وبرج قلاوي وتبنين.
وفي سياق الاعتداءات على القطاع الصحي، استهدفت غارة إسرائيلية فجر اليوم مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة البازورية.
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