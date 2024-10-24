أدرعي زعم قتل عناصر من "حزب الله" ومهاجمة أكثر من 160 هدفًا للحزب بأرجاء لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "على مدار السّاعات الماضية، قتلت قوّات الجيش العاملة في جنوب ​لبنان​، عشرات عناصر "​حزب الله​". وفي المقابل هاجمت طائرات سلاح الجو أكثر من 160 هدفًا للحزب، منها منصّات صاروخيّة ومباني عسكريّة وبنى تحتيّة في أرجاء لبنان".

وادّعى في تصريح، أنّ "قوّات الفرقة 146 عثرت على منطقة مكوث لعناصر "حزب الله" وعشرات قطع الأسلحة، ومنها بنادق كلاشنيكوف وصواريخ محمّلة على الكتف داخل منزل في ​جنوب لبنان​"، مشيرًا إلى أنّ "قوّات الفرقة 91 قضت على مدار السّاعات الماضية، على نحو عشرين عنصرًا، وعثرت على الكثير من الوسائل القتاليّة، ومن بينها منصّات صاروخيّة وقذائف "هاون" وقطع أسلحة وذخيرة".

وأفاد أدرعي بأنّ "قوّات الفرقة 98 عثرت على مستودعات أسلحة، احتوت على مئات الصّواريخ المضادّة للدّروع وقذائف الهاون"، زاعمًا أنّ "قوّات الفرقة 36 عثرت ودمّرت عدّة مستودعات أسلحة ومنصّات صاروخيّة وعبوات ناسفة".