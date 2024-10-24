شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اهتمت مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" بالشباب والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى، واهتمت المبادرة بكافة الفئات العمرية وخاصة الشباب وهو ما ظهر في البرامج الفرعية التابعة للمبادرة.

حيث جاء برنامج فرعى خاص بالفئة العمرية من عمر 6 أعوام وحتى 18 عام وتأتى أهدافه في التالى:

-برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم.

-تجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل.

وتُعد المبادرات الرئاسية دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

وتشمل برامج للكبار(من سن 18 لسن 65 عامًا)، يشمل البرنامج تدريب وتأهيلا لسوق العمل.