الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 160 هدفا لحزب الله جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم أكثر من 160 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان، وفقا للعربية.

واستشهد 3 من عناصر الجيش اللبناني، بينهم ضابط في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الدولة العبرية كشفت عن مخطط أعدّه حزب الله لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات رباعية وصواريخ.

وأضاف نتنياهو، أنه لو قيّض لهذا المخطط النجاح لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته حركة حماس بإسرائيل في هجومها غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023.

وتابع: "على بُعد 100- 200 متر من الحدود وجدنا أنفاقا كان يتم إعدادها لغزو إسرائيل. كان سيكون هجوما أكبر حتى من هجوم 7 أكتوبر"، مضيفا: "بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ كانوا يخططون للقيام بغزو".