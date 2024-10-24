هاريس: أعتقد أن ترامب فاشي

أشارت نائبة الرّئيس الأميركي والمرشّحة الدّيمقراطية للانتخابات الرّئاسيّة ​كامالا هاريس​، خلال جلسة حواريّة انتخابيّة نظّمتها شبكة "سي إن إن" في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، ردًّا على ما إذا كانت تعتبر أنّ منافسها الجمهوري الرّئيس السّابق ​دونالد ترامب​ فاشي"، إلى "أنّني أعتقد ذلك"، لافتةً إلى "أنّني أعتقد أيضًا أنّه يجب الوثوق بالأشخاص الّذين يعرفونه جيّدًا على هذا الصّعيد".

وجاء ذلك بعد أن قال كبير موظّفي البيت الأبيض في عهد ترامب، جون كيلي، إنّ ترامب رجل فاشي بكل ما للكلمة من معنى، كاشفًا أنّه سبق لترامب أن قال إنّ الديكتاتور النّازي أدولف هتلر "فعل أشياء جيّدة".

وكانت قد اعتبرت هاريس، في خطاب مقتضب ألقته في واشنطن الأربعاء، أنّ ترامب يصبح "أكثر فأكثر غير متوازن"، ويسعى خلف "السلطة المطلقة"، مشدّدةً على أنّه "لأمر مزعج للغاية وخطر للغاية، أن يستذكر دونالد ترامب أدولف هتلر".