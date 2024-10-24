أوستن أكد لغالانت أهمية اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة الجيش اللبنانية و"اليونيفيل

أشار السّكرتير الصّحافي لوزارة الدّفاع الأميركيّة (​البنتاغون​)، الجنرال باتريك رايدر، إلى أنّ "وزير الدّفاع ​لويد أوستن​ تحدّث هاتفيًّا مع نظيره الإسرائيلي ​يوآف غالانت​، لمناقشة العمليّات الإسرائيليّة في ​لبنان​ والوضع الإنساني في ​غزة​".

ولفت إلى أنّ "أوستن أعرب عن تعازيه بقائد لواء الجيش الإسرائيلي الّذي قُتل في شمال قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأكّد مجدّدًا دعم الولايات المتّحدة الثّابت والدّائم لإسرائيل، مشيرًا إلى النّشر الأخير لبطاريّة الدّفاع عن المنطقة عالية الارتفاع (ثاد)، كمثال على التزام الولايات المتّحدة الصّارم بالدّفاع عن إسرائيل".

وذكر رايدر أنّ "أوستن رحّب بحركة المساعدات الإنسانيّة عبر معبر إيريز (Erez)، وحثّ الحكومة الإسرائيليّة على اتخاذ جميع الخطوات اللّازمة لمعالجة الوضع الإنساني المتردّي في غزة، والعمل على اغتنام الفرص لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النّار، الّذي أتاحه مقتل رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار".

وأوضح أنّ "أوستن أعرب أيضًا عن قلقه العميق إزاء التّقارير عن ضربات ضدّ القوّات المسلّحة اللّبنانيّة، وشدّد على أهميّة اتخاذ جميع التّدابير اللّازمة لضمان سلامة وأمن القوّات المسلّحة اللّبنانيّة وقوّات اليونيفيل".