وزير الدفاع الألماني: تركيز أميركا تحول نحو آسيا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات

رأى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه "يجب على أوروبا أن تولي دفاعها الخاص المزيد من الاهتمام في المستقبل بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأميركية".

ولفت بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البريطاني جون هيلي في لندن، واشنطن، الى أن "أن تركيز الولايات المتحدة تحول نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ أي نحو آسيا، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية".

وشدد بيستوريوس على "أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأمن أوروبا فالقارة لا تزال تعتمد عليه".

وأضاف "هل ستسهم الولايات المتحدة في الأمن الأوروبي بشكل أقل بكثير في المستقبل أم هل ستسهم فقط بشكل أقل بعض الشيء".