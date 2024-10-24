رأى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه "يجب على أوروبا أن تولي دفاعها الخاص المزيد من الاهتمام في المستقبل بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأميركية".
ولفت بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البريطاني جون هيلي في لندن، واشنطن، الى أن "أن تركيز الولايات المتحدة تحول نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ أي نحو آسيا، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية".
وشدد بيستوريوس على "أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأمن أوروبا فالقارة لا تزال تعتمد عليه".
وأضاف "هل ستسهم الولايات المتحدة في الأمن الأوروبي بشكل أقل بكثير في المستقبل أم هل ستسهم فقط بشكل أقل بعض الشيء".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الألماني: تركيز أميركا تحول نحو آسيا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.