"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت النبطية وأطراف بصليا وكفرفيلا وبنعفول

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات استهدفت أطراف بصليا وكفرفيلا، النبطية، أطراف بنعفول وعنقون، ووادي السماق- تفاحتا".

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