أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ أنّ "العدو الإسرائيلي استهدف عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب، أثناء تنفيذ عمليّة إخلاء جرحى، ما أدّى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: 3 شهداء بينهم ضابط باستهداف إسرائيلي لعناصرنا في خراج بلدة ياطر أثناء عملية إخلاء جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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